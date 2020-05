25-05-2020, Dvhn.nl bron

Kolham blijkt familedrama: Zoon steekt ouders neer

Kolham - Bij de steekpartij in een woning aan de Hoofdweg in Kolham zondagmiddag is een echtpaar neergestoken door hun zoon. De vrouw raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar. Haar echtgenoot kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Meldt Dvhn.nl.