25-05-2020, 112Groningen

Ongeval letsel Paterswoldseweg door noodstop

Groningen - Bij een ongeval tussen vermoedelijk meerdere scooterrijders is maandagmiddag één persoon gewond geraakt.

Het ongeval vond plaats op de kruising Paterswoldseweg met de Leonard Springerlaan in de stad Groningen. De eerste maakte een noodstop voor het stoplicht en toen kwamen ze ten val.





Eén dame werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op haar verwondingen. Het is onbekend of zij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier en noteerde de gegevens van beide partijen.