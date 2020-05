25-05-2020, Joey Lameris, Martin Nuver & R. Van Dijken - 112Groningen.nl

Storing in slagbomen Driebondsbrug zorgt voor lange file (Update)

Groningen - Door een storing in de slagbomen van de Driebondsbrug is maandagmiddag een forse file ontstaan op de N7.

Omstreeks half vier begon het probleem. De slagbomen aan één kant van de Oostelijke ringweg wilden niet meer omhoog. Het verkeer vanaf Lewenborg richting Hoogezand stond bijna een uur voor de gesloten bomen te wachten.



De file begon ongeveer tussen Kardinge en Beijum en was enkele kilometers lang. De storing zorgde ook op de Rijksweg voor veel oponthoud. Op de oprit van de N7 keerden autobestuurders massaal om de file te vermijden.







Update:

Een monteur had de storing om kwart over vier verholpen. Wat door oorzaak van de storing was, is vooralsnog niet bekend.