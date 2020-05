25-05-2020, 112Groningen Ruby & Joey Lameris 112Gr.

Mogelijke steekincident Egbert Reitsmalaan Hoogkerk

Hoogkerk - Bij een steekincident nabij een woning aan de Egbert Reitsmalaan in Hoogkerk is maandag aan het begin van de avond een persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten rukten omstreeks 17:30 uur massaal uit naar de melding. Twee ambulance-voertuigen, meerdere politie-eenheden en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen.



Eén persoon is uiteindelijk ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Het is onbekend of er iemand is aangehouden.







Meer informatie volgt in de loop van dinsdagochtend.