25-05-2020, Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie (http://www.denniegaasendam.nl/)

Garage zwaar beschadigd door brand in Alteveer

Alteveer - Maandagavond is een schuur / garagebox uitgebrand aan de Lindenlaan in Alteveer. De brandweer van Nieuwe Pekela kreeg omstreeks 19:45 uur de melding van de brand.