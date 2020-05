26-05-2020, ingezonden mededeling

Coronatijd betekent extra oppassen voor verslavingsgevoeligen

Groningen - Door het coronavirus brengen we met zijn allen veel tijd thuis door. Hierdoor ontstaat er meer gelegenheid voor online shoppen, gamen, eten of alcohol drinken.

Voordat je het weet zet je iedere avond een fles wijn uit de wijnklimaatkast op tafel. Volgens experts liggen verslavingen op de loer.

Laatste zetje

Maar je bent natuurlijk niet zomaar verslaafd. Dat is niet alleen te wijten aan de corona crisis. Heel veel andere factoren spelen eveneens een rol. Hierbij kun je denken aan de manier waarop je bent opgevoed, je psychische gesteldheid, je genen of traumatische ervaringen die je hebt opgedaan. De corona crisis kan het laatste zetje zijn voor het ontwikkelen van een verslaving. Je bent misschien teleurgesteld over het niet doorgaan van je vakantie in Zuid Spanje. Je was juist zo benieuwd naar de prachtige La Casita die je geboekt had. Het kan een reden zijn om vaker naar de fles te grijpen.

In herhaling vallen

Ook voor de mensen die net een verslaving hebben overwonnen is deze tijd extra moeilijk. Stress is namelijk een factor die voor herhaling kan zorgen. Ex-verslaafden moeten oppassen dat ze niet weer verstrikt raken in een wereld van drank en drugs of een andere verslaving. Sommige mensen gaan helemaal op in het online shoppen. Ze bestellen onnodige spullen zoals bijvoorbeeld een fanny pack.

Minder discipline

Werk je momenteel veel thuis? Door het thuiswerken creëer je een soort van vakantiegevoel. Hierdoor loop je het risico dat je om een uur ’s middags een drankje in gaat schenken. Af en toe is dat nog niet eens zo erg. Maar als je steeds gemakkelijker met alcohol omgaat ligt een verslaving op de loer. Bovendien is er nu veel minder sociale controle. Niemand die je ziet als je een drankje inschenkt.

Ben je nooit een grote drinker geweest dan zal je dat nu ook niet ineens doen. Volgens experts moet de aanleg er wel zijn. Datzelfde geldt ook voor een winkel- eet- of gokverslaving.

Kijk uit voor verveling

Weet je van jezelf dat je aanleg hebt voor een verslaving probeer dan om zoveel mogelijk in contact te blijven met anderen. Daarnaast is het belangrijk om je vast te houden aan routine. Blijf ’s ochtends niet lang in bed liggen, maar sta op tijd op. Ga ook elke dag even naar buiten.