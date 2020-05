26-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bedrijfsbusje volledig uitgebrand in Meerstad (Video)

Groningen - Op de Woldmeerweg in Meerstad is dinsdagmiddag rond 12:40 uur een bedrijfsbusje compleet uitgebrand.

De twee personen die in het busje reden konden nog snel hun materieel uit het voertuig halen en zagen vervolgens hun busje in vlammen opgaan. De brandweer heeft de brandende bus geblust, maar kon niet voorkomen dat de bus volledig uitbrandde.





De schade aan de bus is zeer groot. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak. De uitgebrande bus is door een bergingsbedrijf afgesleept.