26-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Nos

Geen advies over heropenen sportscholen

Groningen - Het Outbreak Management Team, het OMT, gaat het kabinet nog geen advies geven over het heropenen van sportscholen. Wel is er gesproken over voorwaarden waar de heropening in de toekomst onder kan gaan gebeuren.