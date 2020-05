26-05-2020, Jelte Haumersen - 112Gr.

Brommer botst op auto in Marum

Marum - Op de Hoornweg in Marum is dinsdagavond een brommer in botsing gekomen met een auto.

Bij het ongeval is een persoon gewond geraakt. De brommerrijder is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.