26-05-2020, Joey Lameris & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Brandweer rukt uit voor kuikentjes in vijver

Groningen - De Groninger dierenambulance heeft dinsdagavond de hulp ingeroepen van de brandweer voor het vangen van een aantal kuikentjes aan de Noorderbuitensingel nabij het Noorderplantsoen.

De brandweer werd omstreeks vijf over zeven gealarmeerd en kwam met een tankautospuit ter plaatse om de kuikentjes te vangen.



De bevelvoerder van de tankautospuit had geconstateerd dat er duikers moesten komen om bij de kuikentjes te komen. Ook de duikers van de brandweer konden niet bij de kuikentjes komen omdat deze té snel zijn, en lastig te vangen zijn.



In overleg met de dierenambulance is besloten de kuikentjes lekker hun gang te laten gaan. Eens in de zoveel tijd zal er wel nog gekeken worden hoe het met de beestjes gaat.