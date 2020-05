26-05-2020, Mélarno Kraan & Annet Vierege- 112Gr

Auto volledig in vlammen opgegaan

Midwolda - Aan de Hora Siccamaweg in Midwolda is dinsdagavond een auto volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandaeer stond de auto volledig in brand. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De brand was snel onder controle. De schade is groot.