27-05-2020, Redactie & Facebook Politie Groningen

Auto door brand verwoest in Beijum (Update)

Groningen - Aan de Jensemaheerd in de wijk Beijum is dinsdagnacht om 04:35 uur een auto door brand verwoest. De motorkap van de personenauto stond bij aankomst van de brandweer in lichterlaaie aldus buurtbewoners.

De brandweer had de brand snel geblust. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Ben je getuige geweest of weet je meer te vertellen aan de politie? Bel ons dan op 0900-8844