27-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Sportscholen, sauna’s en casino’s op 1 juli weer open

Landelijk - Sportscholen en sauna’s mogen vanaf 1 juli weer open. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond bekendgemaakt.

Woensdagmiddag vond er in Den Haag overleg plaats met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Eén van de onderwerpen die besproken werd was of sportscholen ook eerder geopend zouden kunnen worden. In het routeschema om uit de intelligente lockdown te komen was eerder vastgesteld dat men op zijn vroegst op 1 september weer zou mogen openen. Fitnessbranchevereniging NL Actief liet daarop weten niet blij te zijn. Veel sportscholen zouden omvallen als men niet eerder open zou mogen. Zegt Oogtv

Rutte heeft nu besloten dat de deuren op 1 juli weer open kunnen. Behalve voor sportscholen geldt het besluit ook voor sauna’s en casino’s.

Wel gaf Rutte aan dat de opening mag als 'het tegen die tijd kan'. Het aantal coronapatiënten mag dan niet sneller stijgen.