27-05-2020, Marc Dol - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen boom en raakt gewond

Nieuw-buinen - Bij een eenzijdig verkeersongeval op het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen is woensdagavond één persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten werden rond de klok van zeven uur gealarmeerd voor het verkeersongeval. In eerste instantie was de brandweer van Stadskanaal ook opgeroepen, maar deze werd al snel geannuleerd omdat de persoon al uit het voertuig was.



De bestuurder werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Uiteindelijk werd de bestuurder met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, een politieagent ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis.



De Verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Door het ongeval was het Zuiderdiep tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept.