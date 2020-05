27-05-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Automobilist ernstig gewond na eenzijdig ongeval (update)

Groningen - Een automobilist is woensdagavond door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig in een greppel naast het Hoendiep in de stad belandt.

De hulpdiensten kregen om kwart over tien de melding van het eenzijdige verkeersongeval. De automobilist werd door de hulpdiensten gestabiliseerd in zijn voertuig en werd in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen.



De automobilist is even later met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, het is onbekend hoe de toestand van de automobilist is.





De politie doet uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Door het ongeval was één rijstrook van het Hoendiep tijdelijk gestremd. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de zwaar beschadigde auto weggesleept.

Update: Mogelijk is er lachgas op de achterbank aangetroffen, meldt Dvhn.nl. De oorzaak wordt onderzocht.