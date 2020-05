27-05-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Fietser en scooterrijder in botsing in de Wijert

Groningen - Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Van Ketwich Verschuurlaan zijn een fietser en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur ter hoogte van een tankstation. Hoe het precies kon gebeuren is onbekend. De scooter en de fietser kwamen met elkaar in botsing waarbij beide ten val kwamen. De fietser raakte niet gewond, de scooterrijder is voor de zekerheid gecontroleerd door een verpleegkundige van de ambulancemotor.





Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer geen verwondingen had opgelopen. De schade aan de voertuigen lijkt beperkt te zijn gebleven. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.