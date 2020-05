27-05-2020, 112Groningen.nl

Politie vindt hennepkwekerij in woning in Lewenborg

Groningen - De politie in Groningen heeft woensdag aan het einde van de middag een hennepplantage ontdekt in een woning aan de Lichtboei in Lewenborg.

De politie heeft in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf de hennepkwekerij ontmanteld en de benodigdheden voor de kwekerij vernietigd.



Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. Over de grote van de hennepkwekerij en de hoeveelheid planten die in de woning stonden, is niet veel bekend.