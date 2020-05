28-05-2020, 112Groningen.nl

Man raakt gewond bij beroving in stad, vier verdachten aangehouden

Groningen - Gistermiddag, woensdag 27 mei, heeft er op de Winschoterkade in de stad Groningen een beroving plaatsgevonden waarbij een man gewond is geraakt.

De man werd op de Winschoterkade door vier mannen aangevallen en beroofd van zijn goederen. De man die beroofd is, is met een bebloed gezicht hulp gaan zoeken in de omgeving. Toen politieagenten de beroofde man troffen kon hij een goed signalement geven van de vier daders.



Na de beroving sloegen de vier mannen op de vlucht met de buit. Door oplettende omstanders konden de vier verdachten al snel worden aangehouden door de politie in de Raamstraat. De vier verdachten werden ingesloten op het politiebureau en worden door de recherche gehoord in de zaak.



De politie is inmiddels een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. De beroving vond plaats op de Winschoterkade in de stad omstreeks 14:20 uur.



Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die van belang kan zijn in het onderzoek, neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.