29-05-2020, Patrick Wind 112Gr.

Steekpartij: Verdachte is 15-jarige jongen (Video)

Groningen - In de Nicolaas Beetsstraat in Groningen is donderdagavond om 18:50 uur een persoon neergestoken en gewond geraakt. De dader werd aangehouden aldus de politie.

1 persoon lag met steekwonden op de stoep. De traumahelikopter was ter plaatse met het MMT team ter assistentie van de ambulancedienst. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Vrijdag meer info. Update: De verdachte van de steekpartij donderdagavond in de Nicolaas Beetsstraat in de Groninger wijk De Wijert is een 15-jarige jongen. Zegt Oogtv

Het slachtoffer is een 19-jarige jongeman. Beide zijn bij de steekpartij gewond geraakt. “Hoe ernstig hun verwondingen zijn weten we nog niet”, aldus politiewoordvoerder Anne Kok. “Ze zijn wel dusdanig dat we ze nog niet hebben kunnen verhoren”. tweet