28-05-2020, Reclame/ advertorial / advertentie

Geld verdienen met aandelen

Groningen - De laatste tijd zoeken steeds meer mensen uit Groningen naar manieren om geld te verdienen aan de aandeelmarkten. Onder invloed van de coronacrisis zijn de aandeelkoersen dan ook flink ingestort.

Hierdoor zijn er veel kansen te vinden. Tegelijkertijd moet je wel goed oppassen, want je kan ook flink veel geld verliezen. In dit artikel bekijken we hoe je juist in deze tijden geld kunt verdienen met de handel in aandelen.

Geld verdienen met aandelen

Op dit soort sites vind je vele artikelen over beleggen in aandelen. We hebben dan ook goed onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om in crisistijd te profiteren. De meest voor de hand liggende optie is het kopen van aandelen die nu ondergewaardeerd zijn. Door het tumult op de beursvloer zijn veel aandelen flink onderuit gegaan. Deze dalingen zijn soms onterecht zwaar geweest.

Wel moet je erg oppassen wanneer je aandelen koopt die flink gedaald zijn. Paniek speelt zeker een rol. In veel gevallen is er echter ook wat mis met het bedrijf achter het aandeel. De schulden van een bedrijf als Air France KLM stijgen immers flink doordat ze al maanden aan de grond staan. Onderzoek daarom in welke mate een aandeel in de toekomst weer kan herstellen.

Actief handelen

Je kan er ook voor kiezen om actief te handelen in aandelen. Op die manier kan je profiteren van alle marktomstandigheden. Deze manier van beleggen noemen we ook wel daghandel. Daghandel is zeker aan te raden voor mensen die veel interesse hebben in de beurs. Je kan op die manier namelijk constant inspelen op de laatste ontwikkelingen.

Daghandel is echter niet geschikt voor beleggers die weinig tijd hebben. Je moet namelijk wel regelmatig nieuwe orders plaatsen om het maximaal mogelijke succes te behalen. Actief handelen kan het meest lucratief zijn, maar het is ook zeker het meest risicovolle. Het is dan ook aan te raden om eerst te oefenen voordat je begint met het actief verhandelen van aandelen.

Heb je niet voldoende tijd, maar wel geld waar je nu niets mee doet? Dan kan je ook een inkomen opbouwen met aandelen.

Inkomen opbouwen

Wist je dat je ook een inkomen kunt opbouwen met aandelen? Het grootste deel van de mensen in Groningen bleken dit nog niet te weten. Bedrijven betalen regelmatig dividend uit. Dividend is een uitkering van een deel van de winst. Een bedrijf dat regelmatig dividend uitkeert is bijvoorbeeld Shell. Door een aandeel Shell te kopen weet je dat je jaarlijks een percentage aan dividend ontvangt.

Momenteel zal je veelal weinig of geen dividend ontvangen. Zelfs Shell, dat normaal gesproken erg veel dividend uitbetaalt, is gestopt met het betalen van dividend. Bedrijven zullen in de toekomst echter weer winstgevend kunnen opereren. Wanneer dit gebeurt, zullen bedrijven al snel weer beginnen met het uitkeren van dividend.

Er zijn risico’s

Je weet nu drie manieren waarmee je juist nu kunt profiteren van de aandelenbeurs. Je kan geld verdienen door koerswinst te behalen, door actief te handelen of door een inkomen op te bouwen met dividend.

Wel is het belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt. Je kan je volledige inleg verliezen. In deze tijden is het zelfs mogelijk dat een bedrijf failliet gaat: je kan dan je volledige inleg verliezen. Pas daarom goed op met beleggingen en houd rekening met de risico’s.

Bron: https://deonlinebelegger.nl/