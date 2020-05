29-05-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft opdracht voor pilot horeca-schermen

Landelijk - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft TNO opdracht gegeven een pilot te starten met schermen in restaurants, cafés en op terrassen.

TNO zal voor een aantal situaties onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van (kuch)schermen zodat de afstands-eis los gelaten kan worden, als mensen zich aan weerzijden van de schermen bevinden. Ook zullen ze ingaan op de effecten van inzet van schermen op de verspreiding van zgn. aerosolen en of het praktisch uitvoerbaar is. De pilots vinden plaats in de gemeenten Rotterdam en Tilburg, in overleg met MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De schermen zouden ook een bijdrage kunnen leveren in de uitdaging voor gemeenten om horeca goed de ruimte te geven in de publieke ruimte, maar tegelijk ook ruimte te houden voor publieksstromen. De bewindspersoon streeft er naar de pilot afgerond te laten zijn ruim voor 1 juli. Als het onderzoek is afgerond en de uitkomsten bekend zijn, zal het kabinet besluiten of en hoe de schermen gebruikt kunnen worden in de horeca.