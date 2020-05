29-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vrachtwagen en personenauto botsen op oprit N7

Groningen - Een vrachtwagen en een personenauto zijn vrijdagmorgen op de oprit van de N7 door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten kregen omstreeks kwart over elf de melding van het ongeval. Twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Rijkswaterstaat had één rijstrook van de N7 richting het Julianaplein afgesloten om een veilige werkplek te creëren.



De bestuurster van de personenauto werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeval niet gewond.



De personenauto raakte door het ongeval fors beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden afgesleept. De vrachtwagen had aan de voorzijde lichte schade, maar kon na de afhandeling zijn weg weer vervolgen.





De bestuurster van de personenauto is na controle in de ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



Door het ongeval was er veel filevorming ontstaan op de Europaweg, ringweg N7, Lubeckweg en de Sontweg/Griffeweg. Rond kwart over twaalf werd de oprit van de N7 weer vrijgegeven en kon het verkeer weer langzaam op gang komen.