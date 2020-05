29-05-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Michael Huising - 112Groningen.nl

Woningbrand Stationsstraat snel geblust

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagmiddag rond tien over drie opgeroepen voor een woningbrand aan de Stationsstraat in de binnenstad van Groningen.

In een monumentaal pand was brand uitgebroken in een appartement. De brandweer is met een hoogwerker omhoog om de brand van bovenaf te inspecteren. Brandweerlieden blusten de brand.

Brandweerlieden hadden het brandje snel onder controle. Het betrof een brand op het balkon van een monumentaal pand. Bij de brand vielen zover bekend geen gewonden. De straat was tijdelijk afgesloten maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Dvhn