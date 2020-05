29-05-2020, Patrick Wind 112Gr.

Twee slapende passagiers alsnog gewekt

Groningen - Een buschauffeur ontdekte vrijdagmiddag in zijn bus achter het Station Groningen twee slapende mensen, ze werden eerst niet wakker aldus Anthony Hogeveen van de politie.

Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse. Later werden ze beide wakker. Vermoedelijk was er drugs in het spel, dit is nog niet bevestigd.