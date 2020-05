29-05-2020, Melarno Kraan, Ruben H. & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Grote brand in woning in Paterswolde (Video)

Paterswolde - De vrijwillige brandweer van Eelde werd vrijdagavond omstreeks half negen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Meerkoetlaan in Paterswolde.

Al vrij snel na de eerste melding werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en extra voertuigen, waaronder twee tankautospuiten, een hoogwerker, en meerdere waterwagens, kwamen met spoed ter plaatse.







Ambulances staan standby

Ook twee ambulances en het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen ter plekke bij de brand. Dit omdat het vermoeden bestond dat er nog personen in de woning aanwezig waren. Later bleek dit niet het geval te zijn. Zover bekend raakte er niemand gewond.





Lastig te bestrijden

Brandweerlieden zijn druk bezig om de brand in de woning te bestrijden. Volgens een omstander is de brand begonnen op de bovenverdieping van de woning. Bij de brand komt flinke rook vrij dat boven het Paterswoldsemeer goed te zien was.

De brand zat vooral onder het dak, en was daarom ook lastig te bestrijden.





Opschaling Grote brand

Om tien voor negen werd er door de brandweer opgeschaald naar grote brand. Een groot water transport vanuit de stad Groningen komt ter plaatse om de aanwezige brandweervoertuigen van voldoende water te kunnen voorzien tijdens de bestrijding van de brand.







Extra brandweervoertuigen

De brandweer riep omstreeks tien uur vanavond twee extra hoogwerkers ter plekke om bij de brand te assisteren. Ook werden er waterwagens van meerdere brandweerkorpsen in Drenthe gealarmeerd om de blusvoertuigen van water te kunnen voorzien. De waterwagens kwamen onder andere vanaf Roden, Eelde, Zuidlaren en Norg.





Weg afgesloten

Doordat de brandweer met al het materieel ter plekke is, heeft de politie in samenwerking met de Handhaving, de Groningerweg tussen Eelderwolde en de rotonde bij Paterswolde, afgesloten voor auto-verkeer. Nogmaals de mededeling om de hulpdiensten de ruimte te geven!







Nachtelijke bluswerkzaamheden

De brandweer zal de komende uren nog bezig zijn met het nablussen van de brand. Ook in de nachtelijke uren zal er nog worden geblust. Dit kan, net als tijdens de brand, voor rookontwikkeling zorgen. Heeft u last van de rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel de mechanische ventilatie uit, meldt de brandweer.

