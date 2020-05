29-05-2020, 112Groningen.nl

Man aangehouden na mogelijke mishandeling in Delfzijl

Delfzijl - Vrijdagavond heeft de politie een man aangehouden nadat deze betrokken raakte bij een mogelijke mishandeling nabij het treinstations in Delfzijl aan de Hogelandsterweg.

Meerdere politie-eenheden en twee ambulances kwamen op de melding van de mogelijke mishandeling af. Het is onbekend of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt. Hier doet de politie onderzoek naar.



Eén persoon werd door de politie aangehouden en kreeg tijdens zijn aanhouding een spuugmasker om. Dit om te voorkomen dat een verdachte naar de agenten zal spugen. De man is overgebracht naar een politiebureau en zal worden gehoord in deze zaak.