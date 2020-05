30-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Ruben H.

Nachtelijke zoekactie naar drie pubermeiden op Paterswoldsemeer (Video)

Haren - In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water bij het Paterswoldsemeer in Haren.

De melding kwam binnen rond twintig over één en meerdere hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kwam onder andere met twee tankautospuiten, een duikploeg, een hulpverleningsvoertuig, een officier van dienst, een hulpverleningsbusje en twee boten ter plekke. Ook de politie rukte met een vijftal voertuigen uit om te assisteren bij de zoektocht.





Na de melding is er een grote nachtelijke zoekactie gehouden door de brandweer en de politie.



Met twee boten zijn brandweerlieden op zoek gegaan naar een persoon. Ook de waterkanten werden met zoeklichten nagelopen. Het is volgens de brandweer onduidelijk waar precies op het meer de persoon zou zitten.





Na ongeveer een zoekactie van anderhalf uur heeft de brandweer weer ingepakt. Na onderzoek van de politie bleek het dat er vermoedelijk drie minderjarige meisjes vermist waren, even later werden zij in de omgeving van het Paterswoldsemeer aangetroffen in een woning.

Tv Noord