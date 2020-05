30-05-2020, 112Groningen.nl

Auto volledig uitgebrand in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen werd even na twaalf uur vrijdagnacht opgeroepen voor een autobrand aan de Menterne in Wagenborgen.

Aanrijdend naar het incident werd duidelijk, dat de brandende auto niet bij de Menterne geparkeerd stond maar op het parkeerterrein aan de Elzen.



Met een straal Hoge Druk had de brandweer de brand snel onder controle. De auto brandde volledig uit. Over de oorzaak van de brand, is niks bekend.