30-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Youtube hulpdienstengroningen

Schade na grote brand Eelde is groot (2x Video)

Eelde - De schade aan de woning aan de Meerkoetlaan in Paterswolde is zaterdagmorgen bij daglicht goed te zien.

Gisteravond brak er omstreeks half negen een grote brand uit in de woning. De brandweer schaalde op naar grote brand en bestreed met man en macht de brand. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat er zeer grote schade aan het pand is ontstaan en deze onbewoonbaar werd.