30-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ongeval letsel Asingastraat Groningen

Groningen - Bij een ongeval op de kruising Bedumerweg met de Asingastraat is zaterdagmorgen zeker één persoon gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks half twaalf. Twee fietsers kwamen met hun sturen in elkaar waarna beide personen ten val kwamen.



De twee fietsers werden door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op hun verwondingen. Het is nog onbekend of zij mee moeten naar het ziekenhuis.



Beide fietsers gingen ter controle mee naar het ziekenhuis. Het is onbekend met wat voor verwondingen. De politie zette het ongeval op papier.