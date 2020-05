30-05-2020, Marc Dol - 112Gr.

Buurtbewoners voorkomen grote brand

Stadskanaal - Buurtbewoners hebben zaterdagmiddag voorkomen dat een schuur aan de Julianadwarsstraat in vlammen op ging.

In de coniferen en schutting naast de schuur was door een onbekende oorzaak brand uitgebroken. De brandweer werd met spoed opgeroepen. Bij aankomst van de brandweer hadden de buurtbewoners het vuur geblust. Na de nabluswerkzaamheden en een controle of de resten niet smeulden kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.