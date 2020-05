30-05-2020, Martin Nuver 112Gr.

Scooter en brommer botsen in Lewenborg

Groningen - Bij een verkeersongeval zaterdagavond op de Bakboordswal in de Groningse wijk Lewenborg zijn twee personen lichtgewond geraakt. Meldt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur ter hoogte van de kruising met de Loefzijde. Hoe het precies kon gebeuren is onbekend. Een scooterrijder en een brommerrijder zijn met elkaar in botsing gekomen. Op de brommer zaten twee personen. Deze twee kwamen ten val.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Verpleegkundigen van de ambulance hebben beide slachtoffers gecontroleerd. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis, wel moeten alle twee zich op eigen gelegenheid even melden op de eerste hulp voor verdere behandeling.”

De andere bestuurder is door de politie meegenomen. “Hij wordt op het politiebureau onderworpen aan een tweede ademanalyse. Wat daar de uitslag van is, is niet duidelijk.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. “Men heeft gesproken met verschillende getuigen om een goed beeld te krijgen.”