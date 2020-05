31-05-2020, Henk Timmer - 112Groningen.nl

Automobilist (28) crasht onder invloed en wordt aangehouden

Winschoten - De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding van een incident in Beerta. Hierbij zou een voertuig betrokken zijn, die agenten in de omgeving van het incident aantroffen.

Toen agenten het desbetreffende voertuig wilden controleren troffen zij twee personen in het voertuig aan. De bestuurster van het voertuig, een 29-jarige vrouw uit Hoogezand, bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hierop is de 29-jarige vrouw aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor de afhandeling van het incident.



De andere inzittende, een 28-jarige man uit Scheemda, die ook onder invloed was, werd door de politie gewaarschuwd om absoluut niet te gaan rijden.







Na de afhandeling van het incident met de 29-jarige vrouw, gingen de politieagenten de straat weer op. Nabij Winschoten kwam er een automobilist voorbij met zijn groot licht aan. Agenten wilden de automobilist controleren en keerden hun voertuig.



Toen de agenten de automobilist weer in het vizier kregen crashte de auto op het Oostereinde in Winschoten. De bestuurder, de 28-jarige man uit Scheemda, die eerder door de politie verzocht werd om absoluut niet te gaan rijden, was tóch achter het stuur gekropen.



De man werd ter plekke door de politie aangehouden voor artikel 8 van de wegenverkeerswet. De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij een drugstest en een blaastest moest afleggen.



Door het ongeval raakte de auto in een greppel langs de weg. Een bergingsbedrijf heeft de fors beschadigde auto weggesleept.