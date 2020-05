31-05-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl

Onderzoek na aantreffen drugsafval in Ter Apel

Ter Apel - De politie heeft gistermiddag, zaterdag 30 mei, twee voertuigen aangetroffen waarin vermoedelijk drugsafval lag. De twee voertuigen werden aangetroffen bij de voetbalvelden aan het Vogelheem in Ter Apel.

Een gespecialiseerd bedrijf is zondag ter plekke om de vaten en tonnen veilig weg te halen. De twee voertuigen die zaterdagavond rond 23.00 uur op het Vogelheem in Ter Apel zijn aangetroffen, waren volgeladen met vaten met vermoedelijk drugsafval. Het gaat om een witte bestelauto en een witte kleine vrachtauto en waren allebei niet voorzien van kentekenplaten.



De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van het drugsafval. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar informatie of getuigen.





Heeft u op zaterdag 30 mei tussen 15:00 uur & 23:00 uur iets verdachts gezien in relatie tot twee voertuigen nabij het Vogelheem, bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.

