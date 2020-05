31-05-2020, Jordi Haverdings - 112Groningen.nl & Niels Essink - HulpdienstenGroningen

Bedrijfsbusje belandt op zijkant in Roden

Roden - Op de rotonde nabij de Roderweg tussen Roden en Nieuw-Roden is zondagmiddag een bedrijfsbusje op zijn zijkant terecht gekomen.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde omstreeks twintig voor één. De hulpdiensten waren groots uitgerukt met onder andere een hulpverleningsvoertuig uit de stad Groningen, een tankautospuit vanuit Roden en een ambulance.



Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam met de traumahelikopter ter plekke om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel.

De bestuurder wist na het ongeval zelfstandig uit het voertuig te komen. De man is in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen.





De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De bestuurder heeft bij het ongeval ook een boom geramd. Volgens meerdere getuigen was de bestuurder mogelijk onder invloed, dit is echter nog niet bevestigd door de politie.



De bestuurder is na het ongeval met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, dit gebeurde onder politie begeleiding omdat de bestuurder agressief gedrag vertoonde.