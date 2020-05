31-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Opnieuw auto uitgebrand in Beijum

Groningen - In de Groninger wijk Beijum heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw brand gewoed in een personenauto.

De melding van de brand in de Nijensteinheerd kwam rond 04.30 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. Zondagochtend was de auto door een bergingsbedrijf al reeds geborgen maar op een parkeerplaats in de straat is nog duidelijk brandschade te zien. Volgens buurtbewoners ging het om een flinke brand ging waarbij de auto zwaarbeschadigd is geraakt.



Het is de tweede autobrand in een week tijd in de Groningse wijk. Afgelopen week ging het mis aan de Jensemaheerd waar eveneens een auto zwaarbeschadigd raakte. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.