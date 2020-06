01-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Terrassen weer geopend, meteen drukte door warme weer (Video)

Groningen - Na tweeënhalf maand was het eindelijk weer zo ver. De terrassen gingen maandagmiddag om 12.00 uur weer open. In Groningen liepen de terrassen aan het begin van de middag meteen aardig vol.

Vanwege de coronacrisis ging de horeca half maart dicht. Omdat het coronavirus inmiddels redelijk is teruggedrongen zijn onder meer de kroegen, restaurants, musea en bioscopen weer open. Er zijn nog wel beperkingen qua bezoekers en er zijn ook allemaal voorzorgsmaatregelen genomen om coronabesmettingen te voorkomen.





Daarnaast is de binnenstad in de middag en aan het begin van de avond verboden gebied voor fietsers. Zo is er meer ruimte voor de voetganger en terrassen.





De horecaondernemers zijn blij dat hun zaken deels weer open kunnen en ook de bezoekers genieten van een activiteit die anders zo normaal is. Het fraaie weer zorgt ervoor dat de heropening van de horeca extra prettig is verlopen.