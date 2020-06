01-06-2020, Gemeente Groningen info & Patrick Wind

Coronamaatregelen Binnenstad & fietsen Ossenmarkt

Groningen - Per 1 juni zijn er maatregelen noodzakelijk voor een veilige en bereikbare binnenstad.

Voetgangers

De drukke winkelstraten in de binnenstad worden voor een groot deel voetgangersgebied. Enkele doorgaande fietsroutes zijn tussen 12:00 en 19:00 uur afgesloten.

Er mogen in drukke winkelstraten in de binnenstad geen obstakels staan, zoals geparkeerde fietsen en uitstallingen.

Houd in de drukkere winkelstraten zoveel mogelijk rechts of volg de aangegeven routes.

Borden, lijnen en mededelingen op de bestrating wijzen u op de maatregelen die moeten zorgen voor veiligheid en bereikbaarheid. Stewards zijn aanwezig om u hierop te wijzen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden.





Kaart voetgangersgebied

Kaart voetgangersgebied binnenstad per 1 juni (6 MB)

Oranje = 12:00 - 19:00 voetgangersgebied, fietsen niet toegestaan, 24 uur per dag fietsparkeerverbod.

Blauw = 24 uur voetgangersgebied, fietsen niet toegestaan, 24 uur per dag fietsparkeerverbod.

Geel = aanvullend fietsparkeerverbod 24 uur per dag.

In onderstaande tekst worden ook alle straatnamen vermeld.

Fietsers

Er zijn afsluitingen, parkeerverboden en extra parkeerplekken (lees verder op deze pagina).

Fiets zoveel mogelijk om de binnenstad heen en niet dwars door de binnenstad als dat niet nodig is.

Fiets niet naast elkaar en haal andere fietsers niet in.

Fietsers krijgen vaker groen licht op de drukkere fietsroutes. Sommige verkeerslichten zetten we uit.





Afsluitingen

Winkelstraten met veel voetgangers en weinig ruimte worden tussen 12:00 en 19:00 uur afgesloten voor het fietsverkeer. Het gaat onder andere om de Brugstraat, Guldenstraat, Folkingestraat en Vismarkt. Ook de Werkmanbrug bij het Museum en de Trompbrug worden afgesloten voor het fietsverkeer.

De alternatieve fietsroutes lopen via de Emmabrug, Herebrug en Oosterstraatbrug.

Mensen die afhankelijk zijn van de fiets

Bezorgers, zorgmedewerkers en mensen met een handicap die afhankelijk zijn van hun fiets, mogen wel het voetgangersgebied in met een rijwiel. Wel geldt ook voor hen dat zij hun fiets niet zomaar op straat kunnen parkeren, maar een geschikte plek moeten zoeken waar niemand er last van heeft.

Parkeerverbod fietsen

Eén van de maatregelen is het invoeren van parkeerverbod voor fietsen in een aantal drukke winkelgebieden en smalle straten. Als er fietsrekken staan dan mag daar wel in geparkeerd worden, maar niet daarbuiten.

Het gaat hierbij om: Westerkade, Brugstraat, A-Kerkhof Noordzijde en deel van Zuidzijde, Stoeldraaiersstraat, Kromme Elleboog, deel Turftorenstraat, deel Kijk in ’t Jatstraat, Zwanestraat, Guldenstraat, Vismarkt, Herestraat, Grote Markt, Poelestraat, Peperstraat, deel Oosterstraat, Carolieweg, Kleine Pelsterstraat, Folkingestraat, Ubbo Emmiusstraat en de Werkmanbrug.

(Extra) fietsparkeerplekken per 1 juni

Hoge der Aa (300), A-Kerkhof Zuidzijde (300), Haddingestraat (60), Pelsterstraat (100), Kleine Pelsterstraat (100), Gedempte Kattendiep (500), Grote Markt/Kreupelstraat (400), Forumgarage Nieuwe Markt (1200), Kwinkenplein (100), Rademarkt (100).

Fiets verwijderd

Fietsen die met ingang van 1 juni uit de voetgangersgebieden verwijderd worden, gaan naar het tijdelijke depot op de Ossenmarkt.

Losgeknipte fietsen zijn door ons met een kettingslot vastgezet. Die fietsen kunnen worden opgehaald van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 19.00 uur en in het weekend van 12.00 - 19.00 uur.





Niet-losgeknipte fietsen kunnen ook buiten deze tijden worden opgehaald. Het terrein is niet afgelosten.

Fietseigenaren moeten met hun fietssleutel kunnen aantonen dat zij de eigenaar zijn.

Aan het ophalen van de fietsen zijn voorlopig nog geen kosten verbonden.





Waar staat mijn fiets op de Ossenmarkt?

Op de Ossenmarkt staan gele borden op de hoeken waarop vakken zijn aangegeven met daarin de straten waar de fietsen zijn weggehaald. Op deze manier kunnen eigenaren van de verwijderde fietsen zien op welk gedeelte van de Ossenmarkt hun fiets staat.

Auto parkeren

Opheffen parkeerplaatsen

Om voetgangers en fietsers de ruimte te bieden voor het houden van 1,5 meter afstand, is het soms nodig om tijdelijk een aantal autoparkeerplaatsen op te heffen in de binnenstad.

Bezoekers

Bezoekers kunnen een parkeerplaats vinden in één van de parkeergarages.

Bewoners

Als bewoners van de binnenstad moeilijk een parkeerplek kunnen vinden, kunnen ze met Loket Parkeren kijken naar een oplossing.

Terrassen

Extra terrassen

Samen met de horecaondernemers bekijkt de gemeente welke mogelijkheden er zijn om terrassen te openen. Zo wordt er onder andere gekeken naar Waagplein, Broerplein, Harmonieplein en Martinikerkhof, maar ook naar locaties buiten het centrum.

Wachtrijen

De gemeente zoekt samen met de ondernemers uit de binnenstad oplossingen voor praktische problemen, zoals het ontstaan van wachtrijen. Uitgangspunt is voorlopig dat het wachten binnen moet gebeuren. Kan dat niet, dan stelt de wachtrij zich strak langs de gevels op.