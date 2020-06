01-06-2020, Redactie & Twitter

Aardbeving van 1.9 bij Wirdum

Wirdum - Maandagavond is er een aardbeving geweest nabij Wirdum. De beving had een kracht van 1.9 op de Schaal van Richter.

Het is niet bekend of er schade is door de aardbeving van 19:55 uur. Veel mensen voelden de beving in de regio.

