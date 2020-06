02-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Bestelbus en vrachtwagen botsen bij wegversmalling

Mussel - Aan de Kopstukken in Mussel is dinsdagochtend een bestelbus tegen een boom gebotst na een botsing met een vrachtwagen.

Door een onbekende oorzaak kwamen de bestelbus en de vrachtwagen bij de wegversmalling met elkaar in botsing. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder van de bestelbus te bevrijden. De bestuurder is met onbekende verwondingen met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval enige tijd afgesloten voor het verkeer.