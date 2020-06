02-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kortsluiting in TL-bak zorgt voor rookontwikkeling in pand van instituut 'Kentalis'

Haren - In een pand op het terrein van Doven- en slechthorenden instituut 'Kentalis' aan de Rijksstraatweg in Haren is dinsdagmorgen brand uitgebroken.

De brandweer van Haren werd omstreeks vijf over negen gealarmeerd voor de brand, dat mogelijk in een bijgebouw zou zijn ontstaan. Volgens een woordvoerder van de Groninger brandweer was de melding dat er rookontwikkeling in het plafond was, en dat er geen oorzaak aan te koppelen was.





Toen brandweerlieden ter plekke kwamen troffen zij inderdaad rookontwikkeling aan in het pand.

De brandweer ging opzoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling.



Toen de brand werd ontdekt waren er geen leerlingen meer in het pand aanwezig. Brandweerlieden hadden de oorzaak van de rookontwikkeling snel gevonden, het betrof een TL-bak aan het plafond die in de brand had gestaan en dus voor rookontwikkeling zorgde.



Men heeft ter plekke een nacontrole gedaan en heeft in het plafond gezocht naar plekken die eventueel opnieuw voor brand konden zorgen. Bij de brand raakte niemand gewond, meldt de brandweer.