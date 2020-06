02-06-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl

Brand in vakantiewoning bij Steenbergen

Steenbergen - Tegen half 4 maandagnacht is er een brand uitgebroken bij een vakantiewoning op Bos en Duin in Steenbergen. Hoe en waar de brand is ontstaan is niet bekend, mogelijk tussen twee vakantiehuisjes in.

De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand, waardoor de posten Roden, Veenhuizen, Norg en Haulerwijk zijn uitgerukt naar de brand. De brandweer kon niet voorkomen dat twee huisjes in vlammen op gingen. Omdat de woningen niet te betreden waren en moeilijk te blussen heeft de brandweer besloten om het gecontroleerd te laten uitbranden. Ze hebben de bomen en omgeving nat gehouden. Rond 06:00 uur vanmorgen was de brand bijna uit. Nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.