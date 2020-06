02-06-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie doet onderzoek na aanleiding van autobrand met gewonde

Farmsum - In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 mei is een man ernstig gewond geraakt bij een autobrand ongeval Farmsum. De man is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar wat er zich hier precies heeft afgespeeld en of er mogelijke betrokkenheid van derden is. Voor het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die beschikken over informatie die van belang kan zijn in het onderzoek.





Heeft u in de nacht van 29 mei - of in de dagen ervoor of erna - iets verdachts gezien in de omgeving van het Eemskanaal in Farmsum, of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.