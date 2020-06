02-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & oogtv verslaggever info

Zwemmer uit water gered na onwelwording

Groningen - De hulpdiensten moesten dinsdagmiddag in actie komen voor een zwemmer in problemen op het Paterswoldsemeer.

Diverse hulpdiensten waaronder meerdere politie-eenheden, een ambulance en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. Volgens politie-woordvoerder Anthony Hoogeveen(via Oogtv) zou het gaan om een jongeman die tijdens een duik in het water onwel werd.



De jongeman is door omstanders uit het water gehaald en vervolgens door het medische ambulance personeel behandeld. De arts van het mobiel medisch team assisteerde het ambulance personeel omdat deze arts meer medische ingrepen mag doen.



De traumahelikopter, die was gelandt nabij het incident op de Hoornsedijk, trok veel bekijks van publiek dat rondom het Paterswoldsemeer aanwezig was. De jongeman is met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie sprak met mensen die getuige waren van het incident.

