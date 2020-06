02-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Woningen ontruimd na gaslekkage

Stadskanaal - Aan de Stuurboord in Stadskanaal zijn dinsdagmiddag enkele woningen ontruimd nadat een gaslekkage was ontstaan.

Netbeheerder Enexis is ter plaatse gekomen om het lek te dichten. Rond half 5 konden de mensen weer terug naar hun woning. Waardoor het lek is ontstaan is niet bekend.