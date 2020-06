02-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Blokker Helperplein korte tijd dicht door vreemde lucht

Groningen - De Blokker aan de Verlengde hereweg in de wijk Helpman is dinsdagmiddag korte tijd ontruimd en dicht geweest vanwege een mogelijke gaslekkage in het pand.

Brandweerlieden gingen met speciale meetapparatuur het pand in om de boel te verkennen. Bij aankomst van de brandweer was het pand al ontruimd en stond het personeel al veilig buiten.



Het is onbekend of er daadwerkelijk gas of een andere gevaarlijke stof gemeten is. De brandweer kon na 15 minuten weer inpakken en retour naar de kazerne. De oorzaak van de vreemde lucht is vooralsnog onbekend.