02-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser geschept door automobiliste op Meerweg

Haren - Een fietser is dinsdagmiddag geschept door een automobiliste op de Meerweg in Haren.

Het ongeval gebeurde omstreeks half zes. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De politie zette het ongeval op papier, terwijl de fietser in de ambulance werd gecontroleerd op zijn verwondingen.



Even later is het slachtoffer met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis in Groningen. De fiets is door de politie meegenomen, de automobiliste kon na het ongeval haar weg weer vervolgen.