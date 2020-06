02-06-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Stadjer (39) aangehouden voor dealen van harddrugs

Groningen - De politie heeft dinsdag een 39-jarige man aangehouden aan de Vondellaan in Groningen. De Groninger wordt verdacht van het dealen van harddrugs.

Aangezien de handel in drugs plaatsvindt rondom de woning van de verdachte veroorzaakte dit overlast in de wijk. Verder wordt de man verdacht van het witwassen van geld dat is verkregen uit criminele activiteiten. In de woning is door de politie een contant geldbedrag, verdovende middelen en grote hoeveelheden merkkleding aangetroffen. De politie doet nader onderzoek naar de verdachte en de man is ingesloten voor verhoor.