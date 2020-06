02-06-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Schade aan wegdek na ongeval

Slochteren - Aan de Hoofdweg in Slochteren is dinsdagmiddag een trekker zijn maaikop van zijn maaiarm verloren. De exacte oorzaak is niet bekend.

Het wegdek was door het ongeval beschadigd geraakt. Bij het ongeluk raakte gelukkig niemand gewond. Een bedrijf is ter plaatse gekomen voor het opruimen van de schade.