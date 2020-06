02-06-2020, Joey Lameris, Michael Huising & Patrick Wind - 112Groningen.nl, Video Meternieuws.nl & Tekstbron: OOGTV

Anti-racismedemonstratie in Stad trekt honderden mensen

Groningen - De anti-racismedemonstratie op de Grote Markt in de binnenstad van Groningen heeft dinsdagavond honderden demonstranten getrokken.

De actie vond plaats naar aanleiding van de dood van de 46-jarige George Floyd in Amerika die door toedoen van agenten om het leven kwam. De donkere Floyd overleed nadat een witte politieagent minutenlang zijn knie op zijn nek hield. In Amerika kwam het de afgelopen dagen op verschillende plekken tot demonstraties en geweld. De 1.5 meter regel werd aardig nageleefd.





Ook in Nederland vinden protestacties plaats. De acties zijn bedoeld om solidariteit te uiten maar ook om aandacht te vragen voor racisme en politiegeweld in ons land. Maandagavond vond er al een grote actie plaats op De Dam in Amsterdam en dinsdagavond dus op Grote Markt in Groningen. De Grote Markt was na 18:00 uur nagenoeg vol met mensen. Ook aan de zijkant van de markt stonden mensen te kijken.